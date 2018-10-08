MEÜ Hemşirelik Fakültesi’nden Dünya Çocuk Günü’nde anlamlı ziyaret

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi, her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü’nde Tepeköy İlkokulunu ziyaret etti.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, fakülte öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı ziyarette, anasınıfı öğrencilerine oyuncak armağan edildi. Okul ziyareti sırasında okul yöneticileri ve öğretmenleriyle Tepeköy İlkokulunun gereksinim duyduğu kütüphane ve diğer eğitim malzemeleri ile ilgili de görüşme yapıldı.

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Dekan Çelebioğlu, “Özellikle şehir merkezine uzak okullarla işbirliği yapılmasının çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle yıl içinde bu tür etkinliklerimizi öğrencilerimizle birlikte sürdüreceğiz" dedi.