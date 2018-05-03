MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:51

MEÜ ile TURAB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü ile Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği TURAB arasında ortak çalışmaları içeren işbirliği protokolü imzalandı.Mersin Üniversitesi Senato Odasında düzenlenen imza törenine, Mersin Üniversitesi...

MEÜ ile TURAB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü ile Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği TURAB arasında ortak çalışmaları içeren işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin Üniversitesi Senato Odasında düzenlenen imza törenine, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, TURAB Genel Başkanı Canan Sunay, TURAB Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Kılıç, TURAB Genel Başkan Yardımcısı Fahri Kuş, TURAB Yönetim Kurulu üyesi Neslihan Baysal, TURAB Yönetim Kurulu üyesi Metin Altınsoy katıldı.

İmzalanan protokolün, TURAB üyelerine, MEÜ akademik ve idari personeline, öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı bildirildi.

Ayrıca, proje kapsamında, etkinlikler ile eğitim programlarının hazırlanması, bilimsel, sosyal ve eğitsel projelerin içerisinde beraber görev almak ve yeni projeleri birlikte üretmek gibi ortak çalışmaların yapılacağı kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku