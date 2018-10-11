MEÜ öğrencilerinden çevre temizliği

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri çevre bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite kampüsünde çevre temizliği yaptı.

Çevre temizliği öncesinde öğrencilere, hem Mersin ilini hem de Mersin Üniversitesi’ni tanıtmak amacı ile Öğretim Görevlisi Hacı Mehmet Acar tarafından bir oryantasyon eğitimi verildi. Bu eğitimin ardından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi personeli İlyas Özkan tarafından eğitimleri süresince yapmaları gereken işlemler ve öğrencilerin merak ettikleri konular hakkında bilgi verildi ve soruları cevaplandı. Düzenlenen eğitim sonrasında öğrenciler, MEÜ kampüsünde farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı.

Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Enes Salkın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çevrenin korunması ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına yaptığımız bu etkinlikte amacımız gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak ve ortak çevre bilinci oluşturmaktır. Öğrencilerimiz burada hem çevrelerini temizlediler hem de çevreyi kirletenleri bilinçlendirdiler" dedi.