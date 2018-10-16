MEÜ Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK), İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve MEÜ İletişim Fakültesi işbirliği çerçevesinde yapılacak sempozyum, iletişim alanında önde gelen akademisyenlerin, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bir araya geleceği, farklı perspektiflerden yeni düşüncelerin ortaya konulacağı, bilgi ve araştırmaların paylaşılacağı akademik bir tartışma ortamı sağlamayı hedefliyor. Konuyla ilgili konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Senem Duruel, "İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyinin geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız bu sempozyum dizisinin ilkine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Ulusal ve uluslararası katılımcıların yoğun ilgisi bizleri çok mutlu ediyor ve sempozyumun akademik anlamda önemli bir etkileşim ve paylaşım ortamı sağlayacağının da işaretlerini veriyor" dedi.

Çok sayıda bildiri ile zengin bir içeriğin sempozyumda yer alacağını belirten Erkılıç, "139 bildiri, 218 katılımcı ile sempozyumumuz iletişim alanında köklü değişimlere neden olan dijitalleşmeyi oluşturduğu yeni ortamlar, farklı formlar/anlatılar bağlamında ele almayı; sürecin kendisini ve sonuçlarını, kavram ve uygulamalarıyla disiplinlerarası bir perspektifte tartışmayı amaçlıyor. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı başta olmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesine, Mezitli Belediyesine, Tarsus Belediyesine, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına, İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi ve İletişim Araştırmaları Derneği’ne verdikleri destek ve işbirliği için teşekkür ediyorum. İLDEK ve İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz başta olmak üzere tüm iletişim fakülteleri dekanlarına, bilim kuruluna, bildirileriyle katılan akademisyenlere ve düzenleme kurulunda görev alan ve büyük bir özveriyle çalışan fakültemiz öğretim üyelerine ve elemanlarına ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.