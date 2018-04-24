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24 Nisan 2018 Salı 10:12

MEÜ’de ’2. Çocuk Şenliği’ düzenlendi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından ’Topluma Hizmet Dersi’ kapsamında ’2. Çocuk Şenliği’ düzenlendi.Mersin Yenişehir Kampüsü’nde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi...

MEÜ'de '2. Çocuk Şenliği' düzenlendi
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından ’Topluma Hizmet Dersi’ kapsamında ’2. Çocuk Şenliği’ düzenlendi.

Mersin Yenişehir Kampüsü’nde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri tarafından gerçekleşen etkinliğe, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri dans gösterisi yaparken, Mersin Capoeira Gençlik Spor Kulübü de Brezilya müzikli savunma sporu olan ’Capoeira’ gösterisi gerçekleştirdi. ’Çocuk Hakları’ sergisinin de yer aldığı etkinlikte çocuklar, oyun hamuru, ebru, origami, takı tasarım, kozalak boyama, taş boyama, kil, oyun hamuru ve mandala gibi oyunları oynayarak hem eğlendi hem de öğrendi.
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