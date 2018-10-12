MERSİN:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:44

MEÜ’de 22. Finans Sempozyumu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü tarafından Finans Bilim Platformu işbirliğiyle düzenlenen uluslararası katılımlı 22. Finans Sempozyumu başladı.Bir otelde gerçekleşen sempozyumda,...

MEÜ'de 22. Finans Sempozyumu
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü tarafından Finans Bilim Platformu işbirliğiyle düzenlenen uluslararası katılımlı 22. Finans Sempozyumu başladı.

Bir otelde gerçekleşen sempozyumda, MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı, dünyadaki tüm ülkelerde finansın en önemli tartışma konusu olduğunu belirterek, Mersin Üniversitesi olarak bu konuda köklü bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yüksek teknolojiye sahip ürünlerin ihraç edilmesinin önemini vurgulayan Çamsarı, "Milli savunma başta olmak üzere yerli ve milli ürünlerin üretimini gerçekleştirip ihraç etmemiz lazım. Biz göreve geldikten sonra başta yerli motor ve insansız deniz aracı olmak üzere bir çok konuda atılımlar yaptık. Teknoparkımız bu yıl dördüncü sırada ve bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

"Finansın kalbi Mersin’de atacak"

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İlhan Ege ise geçmiş sempozyumlarla kıyaslandığında MEÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen 22. Finans Sempozyumunun rekor düzeyde başvuru ve katılım sayısına sahip olduğunu kaydetti. Ege, "Türkiye’nin farklı illerinden 80’i aşkın üniversiteden ve 10 meslek örgütünden 300’ü aşkın katılımcının toplam 98 bildiri sunacağı sempozyum sayesinde iki gün boyunca finansın kalbinin Mersin’de atacak" diye konuştu.
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