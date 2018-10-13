MERSİN:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:46

MEÜ’de ’Amatör, Sporun Kalbidir’ paneli

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ev sahipliğinde, amatör spor haftası dolayısıyla ’Amatör, Sporun Kalbidir’ adlı panel düzenlendi.Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’de gerçekleşen ve moderatörlüğünü MEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu...

MEÜ'de 'Amatör, Sporun Kalbidir' paneli
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) ev sahipliğinde, amatör spor haftası dolayısıyla ’Amatör, Sporun Kalbidir’ adlı panel düzenlendi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’de gerçekleşen ve moderatörlüğünü MEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ziyagil’in yaptığı panelde, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, BESYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nevzat Demirci, Milli tekvandocu Abdülkadir Dolaş, Milli atlet Şevval Ayaz konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde sporcuların sorunları ve antrenörlerin önemi, sporcu sayıları ve kulüp sayılarının önemi, ödül yönetmelikleri futbolun öne çıkması ve diğer branşların geri planda kalması, kurumların organizasyon ve koordinasyon eksikliği konuları konuşuldu.

Etkinlik panelistlerin öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla son buldu.
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