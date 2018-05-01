MEÜ’de ’Ekonomi Zirvesi’

Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı İsmail Yağcı, ’Ekonomi Zirvesi 18’ sayesinde kentin ekonomik aktörlerinin öğrencilerle buluştuğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi Ekonomi Topluluğu tarafından ’Ekonomi Zirvesi 18’ etkinliği düzenlendi.

’Vasat Olma!’ isimli kısa filmin gösterimi ile başlayan etkinlikte öğrencilere hitap eden Rektör Yardımcısı Yağcı, "Kentin ekonomik aktörlerini sizlerle buluşturmak ve beklentilerini sizlerle paylaşmalarını çok önemli buluyorum. Sizler bu kentin geleceğisiniz" dedi.

Topluluk Başkanı Didem Yapar Pektaş ise "’Şehirde daha fazla ne kadar olabiliriz, neler yapabiliriz?’ Sorusuna cevap almak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Panellerle devam eden etkinlikte iş adamları, iş yaşamlarından örnekler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulundular ve merak edilen soruları yanıtladılar.

Etkinliğe, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet İzol, Mersin Serbest Bölge Genel Müdürü Edvar Mum, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kahveci, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği Başkanı Özcan Demir, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.