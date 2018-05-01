MEÜ’de Türkmenistan Büyükelçisi ziyareti

Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev ve Türkmenistan Konsolosu Myratgeldi Akmammedov, Mersin Üniversitesi’ni (MEÜ) ziyaret ederek üniversite eğitim gören Türkmenistanlı öğrencilerle bir araya geldiTürkmenistan Büyükelçisi İshankuli...

Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev ve Türkmenistan Konsolosu Myratgeldi Akmammedov, Mersin Üniversitesi’ni (MEÜ) ziyaret ederek üniversite eğitim gören Türkmenistanlı öğrencilerle bir araya geldi

Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev ve ile Türkmenistan Konsolosu Myratgeldi Akmammedov, MEÜ’yü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirilen ziyaretin ardından, Amanlyev ve Akmammedov, üniversitede okuyan Türkmenistanlı öğrenciler ile bir araya geldi.