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24 Nisan 2018 Salı 10:47

MEÜ’de ’Workshop, Defter Yapım Atölyesi’ etkinliği düzenlendi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Carbon Collective tarafından düzenlenen ’Workshop, Defter Yapım Atölyesi’ etkinliği yoğun ilgi gördü.MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Performans Atölyesinde gerçekleştirilen etkinlik,...

MEÜ'de 'Workshop, Defter Yapım Atölyesi' etkinliği düzenlendi
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Carbon Collective tarafından düzenlenen ’Workshop, Defter Yapım Atölyesi’ etkinliği yoğun ilgi gördü.

MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Performans Atölyesinde gerçekleştirilen etkinlik, Güzel Sanatlar Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Güray Can’ın, ’Sanatçı Defterleri’ isimli sunumu ile başladı. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Araştırma Görevlisi Ahmet Özcan ise öğrencilere, dünyadan birçok sanatçının defter örnekleri gösterdi. Özcan, "Defter duvara asılan eserden daha çok sanatçıya ait ve samimidir" dedi.

Sunumların ardından, yapılmış defterlerin sergisi gezildi. Teknik detayların öğrencilere aktarılması ve çalışmaların tamamlamasının ardından etkinlik sona erdi.
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