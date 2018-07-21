Mezitli Belediyesi Gençlik Merkezi açıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin yaptığı anketler sonucu vatandaşların isteğiyle yapımına karar verilen Mehmet Altunören Gençlik Merkezi törenle kapılarını açtı.

Kurdele kesilerek açılışı yapılan tesiste, toplumun farklı kesimlerine yönelik olarak çeşitli kurslar verilecek, bölgede yaşayanların kullanabileceği kafeterya, dinlenme alanları gibi bölümler bulunacak. Kütüphane, aktivite atölyeleri, dinlenme alanları ile bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek, mimari yapısı ve bahçe ve çevre düzenlemesiyle, görsel olarak da özel bir tasarım olan Mehmet Altunören Gençlik Merkezi’nin açılışına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hayırsever İhsan Altunören ve ailesi, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tarhan’la bir sohbet esnasında böyle bir projeden haberi olduğunu ifade eden İhsan Altunören, "Ülkemizin ve kentimizin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan böylesi önemli bir projede yer almaktan gurur duyuyorum. Buradan başka bir söz daha vermek istiyorum. Eğer belediyemiz bize uygun bir yer gösterirse ailem adına ülkemizin geleceği olan evlatlarımız için seve seve büyük bir anaokulu yapacağımızı taahhüt ediyorum” dedi.

Projenin hayata geçmesinde çok farklı dinamiklerin söz konusu olduğunu ifade eden Başkan Tarhan ise “Her kesime hitap ediyoruz derken tam da böyle bir tablodan bahsediyorduk. Çocuklarımız için anaokulu, yaşlılarımız için aktif yaş alma merkezi ve emekli evi, gençlerimiz için gençlik merkezi yapıyoruz. Kadınlar için kadın üretici pazarı, engelliler için tesisler, bakıma muhtaçlar için yaşlı bakım merkezi projelerimizle gibi her kesime hitap ediyoruz” diye konuştu

Demokratik ve birlikte yönetme hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını ifade eden Tarhan, "Biz her zaman önce halkımızın isteklerine önem verdik. Burayı yaparken de en demokratik yöntemi kullandık. Yani yaptığımız anketle vatandaşlarımıza sorarak uyguladık. Benim de beklemediğim bir şekilde gençlik merkezi kararı çıktı. Bölgede bu tür projeye ne denli büyük ihtiyaç olduğunu biz de yaşayarak anlamış olduk. İleride gerçekleştireceğimiz projelere de ışık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların görevde bulunan belediyelere güvenmesi halinde bu tür projelere destek verdiğini kaydeden Tarhan, “Daha önce pek çok projede olduğu gibi bu proje halkın belediyeye güveniyle ortaya çıktı. Bizden önce belediye vatandaş işbirliği ile yapılmış tek bir tesis yokken şimdi, kafe kütüphane, anaokulu, aktif yaş alma merkezi gibi çok sayıda eser ortaya çıkaran vatandaşlarımızın olması gurur verici. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun vatandaşlarımızın belediyeye güvenerek ortak projeler yapması son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Mehmet Altunören Gençlik Merkezi’nin yapım öyküsünü de anlatan Tarhan, “Hayırsever işadamı İhsan Altunören bu alana babasının adının verilen tesisi ortaya çıktı. Bu kadar yoğun işinin arasında bizim projemize destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni projeler için yer tahsisi istemeleri ayrıca gurur verici. En büyük mutluluk bu olsa gerekir. İnsanlar yattığı zaman, ‘ben insanlar için ne yaptım?’ sorusuna böylesi önemli bir cevap bulabiliyorsa ne denli gurur duysa azdır. Allah, hepimize böyle bir gururu nasip etsin" dedi.

Konuşmaların ardından gençlik merkezinin açılışı yapıldı.