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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:18

Mezitli Gençlik Merkezi yarın açılıyor

Mezitli Belediyesi’nin yaptığı anketler sonucu vatandaşların isteğiyle yapımına karar verilen gençlik merkezi kompleksi yarın açılıyor.Mezitli Belediyesi’nin hayırseverler işbirliği ile hazırladığı bir proje daha hayata geçiyor. Bölgede...

Mezitli Gençlik Merkezi yarın açılıyor
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Mezitli Belediyesi’nin yaptığı anketler sonucu vatandaşların isteğiyle yapımına karar verilen gençlik merkezi kompleksi yarın açılıyor.

Mezitli Belediyesi’nin hayırseverler işbirliği ile hazırladığı bir proje daha hayata geçiyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar arasında yapılan anketler sonucu belirlenen gençlik merkezinin açılışı yarın yapılacak. Merkez Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde açılacak olan Mehmet Altunören Gençlik Merkezi’nde kütüphane, aktivite, dinlenme alanları bulunuyor.

Demokratik ve birlikte yönetme hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Biz her zaman önce halkımızın isteklerine önem verdik. Bunu da en demokratik yöntemle, yani vatandaşlarımıza sorarak uyguladık. Viranşehir Sahil Yolu için yaptığımız oylamadan sonra gençlik merkezi yapımında da vatandaşımızın görüşüne başvurduk.Vatandaşlarımız da bu alana gençlik merkezi yapılmasını istedi. Hayırsever İşadamı İhsan Altunören bu alana babasının adının verilmesi koşuluyla gençlik merkezi yapacağı taahhüdünde bulundu. Belediye meclisimiz bu talebe olumlu yaklaştı ve çok önemli bir tesis kazandırmış olduk" dedi.
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