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07 Ekim 2018 Pazar 14:12

Mezitli’de aşure etkinliği

Mezitli Belediyesi ile Mezitli Alevi Kültür Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.Mezitli Belediyesi Mezitli Cemevi’inde gerçekleşen aşure etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mezitli Belediye...

Mezitli'de aşure etkinliği
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Mezitli Belediyesi ile Mezitli Alevi Kültür Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Mezitli Belediyesi Mezitli Cemevi’inde gerçekleşen aşure etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mezitli Alevi Kültür Derneği Başkanı Ferdi Koç, kazan başına geçerek aşure kaplarını doldurdu. Sema gösterileriyle başlayan programda, Hz. Hüseyin ve Kerbela’da şehit düşünler için dualar okundu. "Rengi, etnik kimliği, dini, dili ne olursa olsun bütün insanlar özeldir" diyen Başkan Tarhan, “Burada gerçek amaç, bu özel karışım olan ’şükür çorbası’nı insanlarla paylaşarak insanlık dışı katliamların, kötülüklerin, nefretin bir daha yaşanmaması için o günleri anmak ve unutmamaktır. Yaşam sürdüğümüz dünyada hemen her gün Kerbela olaylarını yaşıyoruz. Yüreklerimizi yakan savaşlarda binlerce masum insan ve çocuk ölümlerine tanık oluyoruz. Bunları seyrediyoruz. Dünya hepimizin. Rengi, etnik kimliği, dili, dini ne olursa olsun bütün insanlar özeldir. Savaşlarla, silahlarla, öldürmelerle hiçbir yere varamazsınız" dedi.
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