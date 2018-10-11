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11 Ekim 2018 Perşembe 11:38

Mezitli’de aşure etkinliği

Mezitli Belediyesi’nin katkılarıyla Mezitli Örgü Evi’nde aşure etkinliği düzenlendi.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve vatandaşın katıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik...

Mezitli'de aşure etkinliği
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Mezitli Belediyesi’nin katkılarıyla Mezitli Örgü Evi’nde aşure etkinliği düzenlendi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve vatandaşın katıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Aşure etkinliğine katılan kadınlar, yanlarında getirdikleri yünleri kız çocuklarının okumasına katkı amacıyla Örgü Evi’ne bağışladılar. Örgü Evi’nde kadınlar tarafından yünler örülüp satışı yapılarak kız çocuklarına eğitim yardımı olarak verilecek.

Yaptıkları çalışmalarda kadınların her zaman ön planda olduğuna dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli’de yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki, bir işe kadın eli değerse çok daha başarılı oluyor. Kadınlarımız yine örnek olacak bir projeye imza atıyorlar. Burada ürettikleri ürünleri satarak kız çocuklarının okumasına katkı sunuyorlar. Kadınlarımızın bu çalışması kısa sürede Türkiye’nin her yerinden ses getirdi. İnanıyorum ki, başka şehirlerde bu örnekleri görmeye başlayacağız. Yine Mezitlili kadınlar öncü olma özelliklerini sürdürmeye devam ediyorlar” dedi.
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