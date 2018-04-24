MERSİN:
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24 Nisan 2018 Salı 15:38

Mezitli’de onkoloji hastaları için zeytin koruluğu oluşturuldu

Mezitli Belediyesi ve El Ele Yardım Grubu tarafından, onkoloji tedavisi gören ve tedavi görürken yaşamını yitiren çocuklar için Tece Mahallesi’nde zeytin koruluğu oluşturuldu.Mezitli Belediyesi ve El Ele Yardım Grubu işbirliğiyle hazırlanan...

Mezitli'de onkoloji hastaları için zeytin koruluğu oluşturuldu
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Mezitli Belediyesi ve El Ele Yardım Grubu tarafından, onkoloji tedavisi gören ve tedavi görürken yaşamını yitiren çocuklar için Tece Mahallesi’nde zeytin koruluğu oluşturuldu.

Mezitli Belediyesi ve El Ele Yardım Grubu işbirliğiyle hazırlanan zeytin fidanı dikme etkinliğine, Mersin Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuklar, tedavi sırasında vefat eden çocukların aileleri, otizmliler, ortopedik engelliler, kırsal kesimde yaşayanlar ve Roman çocuklar katıldı. Etkinlikte onkoloji hastası çocuklara, Mersin Klasik Otomobilciler Derneği tarafından şehir turu yaptırıldı. Müzikler eşliğinde dans edip şarkı söyleyen ve aileleriyle birlikte uçurtma uçuran çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya yaşadı.

El Ele Yardım Grubu adına konuşan Esra Alkan Uysal, her yaştan, her kesimden insanın bir arada mutlu şekilde yaşaması ve ihtiyaç duyduğu anda sıcak bir ele kavuşması amacıyla çalıştıklarını söyledi. Tüm ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya, çocukların yüzlerini güldürmeye bundan sonra da devam edeceklerini ifade eden Uysal, "Bugün onkoloji tedavisi görürken yaşamını yitiren meleklerimiz ve halen tedavi gören çocuklarımız adına zeytin ağacı dikiyoruz. El ele Ailesi gönüllülerinin temin ettikleri bu ağaçlara 15 çocuğumuzun ismini verdik. Çocuklarımızla uçurtma uçururken meleklerini yitirmiş ailelerimizin acısını azaltmaya çalışacağız. Bu ortamı sağlayan tüm gizli kahramanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum"dedi.

Türkiye’nin her şehrinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlandığını ancak Tece’de gerçekleştirilen bu etkinliğin hepsinden daha farklı ve anlamlı olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "Atatürk’ten önce nüfusumuzun yüzde 95’i köylüydü. Bir o kadarı da okuma yazma bilmiyordu. Kimse çocuk olduğunun farkında değildi o zamanlar. Günümüzde çocuklarımız çocuk olduklarının farkına varmaya başladı" ifadelerini kullandı.
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