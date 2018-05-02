MERSİN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:20

MGC’de Ali Ekber Şen adaylığını açıkladı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC) 5 Mayıs’taki kongresinde, DHA eski büro şefi, gazeteci Ali Ekber Şen’de başkanlığa aday olduğunu açıkladı.Adaylığını, MGC’de düzenlediği toplantıda duyuran Şen, gazetecinin, geçmişte olduğu...

MGC'de Ali Ekber Şen adaylığını açıkladı
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Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC) 5 Mayıs’taki kongresinde, DHA eski büro şefi, gazeteci Ali Ekber Şen’de başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Adaylığını, MGC’de düzenlediği toplantıda duyuran Şen, gazetecinin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de doğru, ilkeli ve tarafsız yayın adına emek veren kişi olduğunu söyledi. Haklının yanında, haksızın karşısında toplumun ortak sesi ve kulağı olan gazetecilerin, kamuoyunun da vicdanını temsil ettiğini vurgulayan Şen, " Toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basın emekçileri, farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla ele almalıdır. Ayrıca, kamuoyunun da bilgilendirilmesi görevini ifa ederken, toplumsal huzur ve barışın tesisinde önemli bir rol üstlenirler. Basın çalışanları bu görevleriyle çok sesliliğe katkı sağlamakla birlikte aynı zamanda demokrasimizin de sağlıklı işlemesinde de önemli bir rol üstlenmektedirler" dedi.

Türkiye’nin seçime girdiği bu süreçte, MGC kongresinin de yapılacak olmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Şen, "Yaklaşık 3 ayı geride bıraktığımız bu genel kurul sürecinde kırgınlıklarımız, küskünlüklerimiz olabilir. Ancak, kendi adıma şunu net olarak ifade ediyorum ki, yaşanan bu süreçten büyük dersler çıkardım. Çıkardığım bu dersler gelecekte benim yol haritamı çizmemde öncülük edecektir. Bu süreçte gerek tabandan ve gerekse kamuoyunun tek liste halinde birlik ve beraberlik içerisinde seçime gidilmesi yönündeki taleplerini, Türkiye’nin bu zor dönemecinde göz ardı etmemizin mesleki açıdan bize bir yarar getirmeyeceği inancındayım. Bu açıdan üzerime düşen sorumluluğun da bilincinde hareket ederek, Mersin basınının yarınları anlamında birliktelikten yana bir tavır sergilemeye karar kıldım" diye konuştu.

Bu birliktelikte kazananın Mersin basını ve kent olacağını dile getiren Şen, şöyle devam etti; "Bunun da camiamıza katkısını ileriki zaman diliminde göreceğimize inanıyorum. Bu önemli görev için yola çıkarken, benim için hayatımın anlamı niteliğindeki gazetecilik mesleğinin ilk yılları olan 1989’lardaki heyecanını, şu an hala yaşayan bir kardeşinizim. Şuna yürekten inanıyorum ki, birlik ve beraberlik bize güç katacaktır. Bu gün sorunlarımız olabilir. Ancak, bu sorunların çözümü noktasında altını çizerek söylüyorum ki, biz bir aile olmayı beceremezsek başarılı olamayız. Bunun için de önce kişisel ve mesleki sorunlarımızın aşılmasında el ele vereceğiz. Buradan açık ve net ifade ediyorum, bizim kimse ile bir kavgamız yok. Bizim kavgamız, ekmeğimizin, aşımızın ve mesleğimizin onurunun korunması kavgasıdır. El ele gönül gönle verirsek başarılı oluruz."

5 Mayıs’ta yapılacak olan MGC’nin kongresi için daha önce de Kanal 33 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş, Mersin Kadın Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Zeliha Akkuş, gazeteci Fatih Şahin ve Vatandaş Gazetesi imtiyaz sahibi Kemal İstek’de adaylıklarını açıklamışlardı.
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