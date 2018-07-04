MHP Mersin milletvekillerinden teşekkür ziyaretleri

MHP Mersin milletvekilleri, Mut ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Belediye çalışanları tarafından kapıda karşılanan vekiller için kurban kesildi.İlk olarak, MHP Mut İlçe Başkanlığını ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını ziyaret...

MHP Mersin milletvekilleri, Mut ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Belediye çalışanları tarafından kapıda karşılanan vekiller için kurban kesildi.

İlk olarak, MHP Mut İlçe Başkanlığını ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını ziyaret eden milletvekilleri Oktay Kılavuz ile Baki Şimşek daha sonra MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Gölgeli ile birlikte Mut Belediyesi’ne geçti. Belediye çalışanları tarafından kapıda karşılanan milletvekilleri için burada kurban kesildi.

Kılavuz, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti ve bu desteklerin yaklaşık 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde de artarak devam etmesini ümit ettiklerini bildirdi. Baki Şimşek ise Mersin ve ilçelerine hizmet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise 24 Haziran seçiminde MHP’den iki vekilin meclise gönderilmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, her iki milletvekiline saat ve zeytinyağı hediye etti.