'Mış Gibi' seyirciyle buluştu

Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Burak Küçük ’ün yazdığı, Engin Yılmaz ve Deniz Sandalcı’nın yönetmenliğini yaptığı ’Mış Gibi’ oyunu ile seyirciyle buluştu.Erdemli Belediyesi 4. dönem tiyatro kursiyerlerini, düzenlenen tiyatro...

Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Burak Küçük ’ün yazdığı, Engin Yılmaz ve Deniz Sandalcı’nın yönetmenliğini yaptığı ’Mış Gibi’ oyunu ile seyirciyle buluştu.

Erdemli Belediyesi 4. dönem tiyatro kursiyerlerini, düzenlenen tiyatro oyunuyla mezun etti. Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen oyunun iki perde halinde sergilenen kara komedi türü oyuna ilginin oldukça yoğun olduğunu gözlemlendi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ’Mış Gibi’ isimli oyun sanatseverler tarafından beğeni topladı.

Oyun sonunda konuşma yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her geçen gün ilçeyi kültür başkenti haline getirdiklerini ve bu noktada gerekli her türlü yatırımı yapmaya devam edeceklerini belirtti.