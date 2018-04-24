MTOSB Başkan Tekli: 'Gündemimiz üretim olmalı'

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, erken seçim kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her zaman ülkemize olan güvenimiz tam. Bundan sonra da ülkemize güvenerek yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya...

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, erken seçim kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her zaman ülkemize olan güvenimiz tam. Bundan sonra da ülkemize güvenerek yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Erken seçim bizler adına olumlu" dedi.

Tekli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin gündeminin üretim ve ihracat olması gerektiğini belirterek, yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat payını yüzde 10’un üzerine çıkarabilecek yeni çalışmalar yapılması gerektiğine işaret etti.

Türkiye’nin son yıllarda başta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere bir çok olumsuz olay ile mücadele etmesine rağmen, ekonomik veriler ve üretim anlamında sürekli artış kaydedildiğini ifade eden Tekli, "Bizler sanayici olarak 16 Temmuz günü bile çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Her zaman ülkemize olan güvenimiz tamdı. Bundan sonra da ülkemize güvenerek yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Erken seçim bizler adına olumlu bir olay. Çünkü ülkemizin bir an evvel siyasi gündemden, ekonomik gündeme daha doğrusu üretime dayalı ekonomik gündeme gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Cari açığı yüksek teknoloji ürünleri ile kapatabiliriz"

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payının yüzde 3.4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payının ise yüzde 38.4 olduğunu hatırlatan Tekli, "2018 yılı Şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14.9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 41.9’dur. Bu da çok ciddi bir cari açık ortaya çıkarıyor. Biz 10 konteynır domates ihraç ederken, karşılığında 1 konteynır yüksek teknoloji ürün ithal ettiğimizde bile çok ciddi bir cari açık ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde yıllardır yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine yönelik çalışmalar yapılıyor. Fakat uzun süredir yüzde 4.0 oranlarını bile göremedik. Ülke olarak yüksek teknoloji ürünlerini üretmeye ve bunları dünya pazarına sokmaya mecburuz. Aksi taktirde cari açığı kapatmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Eğitim çok önemli"

Türkiye’nin teknolojik eğitim ile tanışması gerektiğinin altını çizen Tekli, şöyle devam etti; "Sanayi merkezleri içerisinde kurulacak eğitim kurumları ile ülkemizin yüksek teknoloji ürünlerini geliştirebilecek ve bunu üretime dökebilecek bir yapıya kavuşması gerekiyor. Bunun merkezlerinin ise organize sanayi bölgeleri olması şart. Üniversitelerde ne kadar iyi eğitim verilirse verilsin, sanayinin havasını solumayan bir mühendisin başarılı olması söz konusu olmuyor. Biz şu an MTOSB içerisinde faaliyet gösteren lisemizde ara eleman hedefi ile çıktığımız yolda, aranan elemanlar yetiştirmeye başladık. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu liselerden mezun olan çocuklarımızın organize sanayi bölgeleri içerisindeki yüksekokullarda eğitim görmelerini arzuluyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor."