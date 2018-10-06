MERSİN:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:26

MTOSB sanayici bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sanayici bilgilendirme toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.MTOSB’de gerçekleştirilen toplantıda, Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, sanayicileri...

MTOSB sanayici bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sanayici bilgilendirme toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

MTOSB’de gerçekleştirilen toplantıda, Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, sanayicileri OSB tüzel kişilerine yasalarla sağlanan avantajlar, OSB kullanıcılarına sağlanan avantajlar ve KDV iadesi konularında bilgilendirdi.

"İnteraktif vergi sistemi sanayiciler açısından kullanışlı"

Vergi dairelerinde uygulanan sistemlerin geliştirildiğini ve teknolojiyle uyum sağladığını belirten Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, interaktif vergi sistemi ile internet üzerinden işlem yapabilme kolaylığının sanayiciler açısından kullanışlı olduğunun altını çizdi. Güngör, "İnteraktif vergi sistemi, vergi dairelerine gitmeden internet üzerinden işlem yapılan sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın zamanlarından tasarruf edebilmeleri açısından son derece önemli teknoloji uyumlu bir sistemdir. Çağın gerektirdiği doğrultuda interaktif vergi sistemi ile birçok işlemi tek tık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Böylece zamandan ciddi oranda tasarruf etmiş oluyorsunuz" dedi.

Daha hızlı ve profesyonel hizmet verebilmek adına ihtisas vergi dairelerini 2017 haziran ayında faaliyete geçirdiklerini belirten Güngör, "İhtisas vergi dairelerinin kurulma amacı özellikle Mersin’de iade alan tüm mükelleflerimize aynı şartlarda aynı eşitlikte aynı uygulamayı yapmaktır. Bu sayede ivme her geçen daha yukarıya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"OSB tüzel kişileri her türlü iş ve işlemleri vergi ve harçtan muaf tutuldu"

OSB tüzel kişiliğine sağlanan vergisel avantajlar, OSB’de faaliyette bulunan kullanıcılara sağlanan avantajlar ve genel nitelikli avantajlar, iadeler ve teşvikler hususunda sanayicileri bilgilendiren Güngör şu ifadeleri kullandı:

"OSB tüzel kişiliklerine sağlanan en önemli avantajlardan bir tanesi OSB kanunu 20. Maddesinde yüklenen görevleri yerine getirirken yerine getirecekleri her türlü iş ve işlemleri vergi ve harçtan muaf tutuldu. Bu OSB’nin iş ve işlemlerini yaparken ayrıca bir de mali yükle karşılaşmadan işlemlerini ve mali olanakları daha etkin kullanmalarına fırsat veren düzenlemedir. Bir diğer avantaj ise; alt yapıları hazırlamak ve burada faaliyette bulunan kullanıcılarının arsa, elektrik, doğalgaz, su gibi ortak ihtiyaçlarını temin etmek amacı ile kamu kurum ve kuruluşları gerekse de gerçek ve tüzel kişiliklerle birlikte oluşturacağımız iktisadi işletmelerdir. Bu iktisadi işletmeleri burada faaliyette bulunan kullanıcılar için yapacağı her türlü iş ve işlemlerden doğan kazançları kurumlar vergisinde muaf tutulacaktır. Diğer bir konu ise, KDV kanunundaki genel düzenleme. Eğer herhangi bir teslim veya hizmetle ilgili olarak istisna düzenlemesi yapılacaksa bu mutlak suretle KDV kanunun içerisinde yer alacaktır."

"Vergi dairesinin sistematik çalışması çok önemli"

Vergi Dairesi’nin sistemli bir şekilde çalıştığının altını çizen Tekli ise, "Mersin Vergi Dairesi’nin sistematik çalışması bizler açısından son derece önemlidir. Vergilendirme sistemlerine gerek OSB tüzel kişiliklerine gerekse OSB kullanıcılarına yönelik yapılan düzenlemeler son derece etkili oluyor. Vergi Dairesi Başkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve arzusu bizler için büyük bir şanstır. Sanayicilerimize yapılan sunum doğrultusunda verilen bilgiler için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
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