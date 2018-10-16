MTSO komite üyeleri kampta bir araya geldi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, komite üyeleri arasındaki diyaloğu artırmak adına geleneksel olarak yılda bir kez düzenlenen ’MTSO Komiteleri Kampta’ programı düzenlendi.Kamp süresince komite üyeleri doğru iletişim ve...

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, komite üyeleri arasındaki diyaloğu artırmak adına geleneksel olarak yılda bir kez düzenlenen ’MTSO Komiteleri Kampta’ programı düzenlendi.

Kamp süresince komite üyeleri doğru iletişim ve networking oluşturmadan, profesyonel yaşamda giyim kodlarına, kurumsal temsilden protokol kurallarına kadar birçok konuda uzmanlarından eğitim aldı. Ritim Atölyesi etkinliği ile başlayan kampta üyeler, ortak ritim çalışması ile grup olarak hareket etme ve takım ruhunu geliştirebilme adına performans sergiledi.

"El birliği ile Mersin’in sorunlarının çözümü için çalışıyoruz"

Kampın açılış konuşmasını gerçekleştiren MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, "Yıllar önce meclis üyelerimize dahi önem verilmez, tüm çalışmalar yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülürken bugün meslek komitelerimiz ön plana çıkıyor. El birliği ile Mersin’in sorunlarının çözümü yönünde çaba sarf ediyoruz. Sizler üyelerinizi, bizler hep birlikte Mersin’i temsil ediyoruz. Kimse odadan uzak durmasın. Toplantılara katılıp mutlaka fikirlerimizi anlatalım" dedi.

Açılışın ardından ilk sunum MTSO Genel Sekreteri Abdulkadir Dölek tarafından gerçekleştirildi ve komite üyeleri oda çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Odanın birimlerini tanıtan Dölek, yürütülen projeleri anlatarak, MTSO’nun görev aldığı yurtiçi ve yurtdışı organizasyonları hakkında bilgi verdi.

"Yüz yüze iletişim önemini hiçbir zaman yitirmeyecek"

İletişim ve Netwrorking Uzmanı Ertuğrul Belen, önce iletişim ve networking konusunda kısa bir sunum gerçekleştirip ardından da katılımcılara 3’er dakikalık hızlı tanışma uygulaması yaptırdı. Bu uygulama etkinliği ile komitelerde ilk kez görev alan üyeler bir taraftan birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurken diğer yandan karşılıklı hangi alanlarda işbirlikleri yapabileceklerini öğrendi. Konuşmasında dünyada artık herkesin akıllı işbirlikleri oluşturmaya gayret gösterdiğini anlatan Belen, Türkiye’de kurulan işbirliklerinin ise bunu tam olarak yansıtmadığına dikkat çekti. Çalışma kültüründe hemşehrilik kavramının artık bir kenara bırakılması gerektiğini de vurgulayan Belen, teknolojinin yakından takip edilmesi gerektiğini ancak yüz yüze iletişimin ise önemini hiçbir zaman yitirmeyeceğini anlattı.

"Küresel dünyadan kopmadan bölgesel rekabet edebilmek önemli"

ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil ise üyelerle bir araya gelerek son dönemlerin en çok öne çıkan kavramı ‘akıllı uzmanlaşma’ya yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Akıllı uzmanlaşmanın bilgi ve iletişim teknolojilerini merkezinde tutan, inovasyon ve yüksek teknolojili sektörlerin önemine dikkat çeken, bilgi akışını üst düzeye çıkaran ve bilginin yayılmasına önem veren, bölgenin kendisine has özelliklerini tanımlayan bir uzmanlaşma olduğunu açıklayan Erdil, "Akıllı uzmanlaşmanın söylediklerine göre inovasyon ve yüksek teknolojiyi mutlaka çalışmaya dahil edin. Bir bilgi akışı mutlaka olsun. Tüm paydaşlar bilgiyi paylaşsın. Bölgesel ve küresel perspektiften olaylara bakılsın. Küresel dünyadan kopmadan bölgesel rekabet edebilmek önemli" ifadelerini kullandı.