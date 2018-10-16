MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 10:11

MTSO Meslek Komitesi üyelerine ’Profesyonel Yaşamda Giyim Kodları’ eğitimi

Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi Uzmanı Rüzgar Mira Okan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meslek Komiteleri Kampı’nın ikinci gününde komite üyelerine ’Profesyonel Yaşamda Giyim Kodları’ ile ’Kurumsal Temsil ve Protokol Kuralları’...

MTSO Meslek Komitesi üyelerine 'Profesyonel Yaşamda Giyim Kodları' eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi Uzmanı Rüzgar Mira Okan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meslek Komiteleri Kampı’nın ikinci gününde komite üyelerine ’Profesyonel Yaşamda Giyim Kodları’ ile ’Kurumsal Temsil ve Protokol Kuralları’ konularında eğitimler verdi.

Komite üyelerine sunum gerçekleştiren Okan, "Algınızı yönetemezseniz istediğiniz sonuçları alamazsınız. İçerik kral ise imaj da kraliçedir. İmajınız sizi dinlemelerini sağlar ancak karşılama bittiğinde de kişinin içeriğinin dolu olması gerekir" dedi.

İmajı yalnızca dış görünüşün oluşturmadığını vurgulayan Okan, imajın bileşenlerini görüntü, davranış ve iletişim olduğunu belirterek, modanın bir ürünün satılmasına yönelik olduğunu ancak imajın giyilen kıyafetin gidilen yere uygun olup olmadığı ile ilgili bir konu olduğunu söyledi. Okan, sunumunun ilk bölümünde katılımcılara giyim kodlarının detaylarını anlattı. Bazen kişilerin otoriter, güçlü ve ikna edici görünmeye ihtiyacı bulunduğunu bazen de daha rahat ve ulaşılır olmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Okan, bunların görünümle sağlanabileceğini belirtip hangi durumlar için nasıl giyinilmesi gerektiğinin şifrelerini açıkladı. Kurumsal temsil ve protokol kurallarını da anlatan Okan, tanıştırmadan tokalaşmaya, makam adabından hitap ve toplantılara kadar iş yaşamında uyulması gereken davranış kuralları hakkında bilgi verdi.

Kamp programı toplu fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku