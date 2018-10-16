MTSO Meslek Komitesi üyelerine ’Profesyonel Yaşamda Giyim Kodları’ eğitimi

Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi Uzmanı Rüzgar Mira Okan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meslek Komiteleri Kampı’nın ikinci gününde komite üyelerine ’Profesyonel Yaşamda Giyim Kodları’ ile ’Kurumsal Temsil ve Protokol Kuralları’...

Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi Uzmanı Rüzgar Mira Okan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meslek Komiteleri Kampı’nın ikinci gününde komite üyelerine ’Profesyonel Yaşamda Giyim Kodları’ ile ’Kurumsal Temsil ve Protokol Kuralları’ konularında eğitimler verdi.

Komite üyelerine sunum gerçekleştiren Okan, "Algınızı yönetemezseniz istediğiniz sonuçları alamazsınız. İçerik kral ise imaj da kraliçedir. İmajınız sizi dinlemelerini sağlar ancak karşılama bittiğinde de kişinin içeriğinin dolu olması gerekir" dedi.

İmajı yalnızca dış görünüşün oluşturmadığını vurgulayan Okan, imajın bileşenlerini görüntü, davranış ve iletişim olduğunu belirterek, modanın bir ürünün satılmasına yönelik olduğunu ancak imajın giyilen kıyafetin gidilen yere uygun olup olmadığı ile ilgili bir konu olduğunu söyledi. Okan, sunumunun ilk bölümünde katılımcılara giyim kodlarının detaylarını anlattı. Bazen kişilerin otoriter, güçlü ve ikna edici görünmeye ihtiyacı bulunduğunu bazen de daha rahat ve ulaşılır olmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Okan, bunların görünümle sağlanabileceğini belirtip hangi durumlar için nasıl giyinilmesi gerektiğinin şifrelerini açıkladı. Kurumsal temsil ve protokol kurallarını da anlatan Okan, tanıştırmadan tokalaşmaya, makam adabından hitap ve toplantılara kadar iş yaşamında uyulması gereken davranış kuralları hakkında bilgi verdi.

Kamp programı toplu fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.