MERSİN:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:48

MTSO Sanat Galerisi yeni sezona "merhaba" dedi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi, ara verilen yaz döneminin ardından 2018-2019 sezonuna ’İğne Oyası ve Fotoğrafın Düeti’ isimli sergi ile "merhaba" dedi.Sezonunun ilk sergisi ise ’İğne Oyası ve Fotoğrafın Düeti’...

MTSO Sanat Galerisi yeni sezona 'merhaba' dedi
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi, ara verilen yaz döneminin ardından 2018-2019 sezonuna ’İğne Oyası ve Fotoğrafın Düeti’ isimli sergi ile "merhaba" dedi.

Sezonunun ilk sergisi ise ’İğne Oyası ve Fotoğrafın Düeti’ ismi ile Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ve Fotoğrafçı Mustafa Eser’in ortaklığında açıldı. Sergide, 23 fotoğraf ve 36 iğne oyası sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışa, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek ve çok sayıda davetli katıldı.

"Birbirini tamamlayan birer sanat dinamiği"

Açılışta konuşan Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Eser, serginin birbirini tamamlayan sanat dinamikleri olduğunu söyledi. Kentine hissettiği sorumluluk duygusuyla ‘Makro Mersin’ adı altında üç aşamadan oluşan bir proje gerçekleştirdiğini belirten Eser, birincisinin ‘1001 Çiçek’, ikincisinin ‘1001 Kelebek’ ve üçüncüsünün ‘1001 Genel Doğa’ ismini taşıdığını kaydetti. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü’nün endemik ve yabanıl bitki üzerine iğne oyası çalışması yapmaya karar verdiğini ve görsele ihtiyaç duyunca da kendisiyle irtibata geçtiklerini açıklayan Eser, "Sergimiz bu buluşma sonucunda ortaya çıktı" dedi.

"Amacımız, iğne oyasını gelecek nesillere aktarmak"

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Genel Müdürü Şükriye Yılmaz ise, kaybolmaya yüz tutmuş iğne oyasının ve endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ifade etti. Sergi için 5 usta öğretici ve 2 nakış öğretmeniyle bir yıl boyunca çalıştıklarını aktaran Yılmaz, sergi sonrasında eserleri, açmayı planladıkları Enstitü Müzesi’nde sergileyeceklerini söyledi. Ayrıca bu projenin ikinci etabı olarak Mersin kelebeklerini de çalışmayı düşündüklerini kaydeden Yılmaz, "Mersin’de 3 binin üzerinde endemik bitki ve 150’nin üzerinde kelebek türü var. İğne oyası gibi kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimiz de var. Biz, her iki konuya da dikkat çekmeye, bunları canlandırmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticilerinin hazırladığı endemik ve yabani bitkilerin iğne oyası eserlerinden ve Mustafa Eser’in Mersin’de çektiği endemik bitkilerin fotoğraflarından oluşan serginin, 18 Ekim’e kadar açık kalacağı bildirildi.
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