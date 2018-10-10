MÜSİAD’dan enflasyonla mücadele programına destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Başkanı Serdar Yıldızgörer, MÜSİAD olarak, dün açıklanan ’Enflasyon İle Mücadele Programına’ destek verdiklerini belirterek, "Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Yıldızgörer, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı enflasyonla mücadele paketine ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Enflasyon’un, ekonomik olduğu kadar, sonuçları bakımından sosyal bir olgu niteliği taşıdığını kaydeden Yıldızgörer, "Bu nedenle enflasyonu yalnızca ’fiyatlar genel düzeyinde gözlenen artışlar’ olarak değerlendirmek yetersiz olacaktır. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir" ifadelerini kullandı.

"Topyekun bir duruş sergilemek zorundayız"

MÜSİAD olarak geçmişten bugüne enflasyon konusuna dikkat çektiklerini aktaran Yıldızgörer, "MÜSİAD olarak geçmişten bugüne üretim ekonomisi esasıyla büyümeyi ve yerli ve milli üretim konusunu kendimize şiar edindik. Bizler, ’Meselemiz Türkiye Olsun’ diyerek yola çıktık ve attığımız her adımı bu şuurla yerine getirdik. Yine aynı şuur ve hissiyatla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, her platformda enflasyonla mücadele konusuna dikkat çektik. Bunun için üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız" şeklinde konuştu.

"İş dünyası olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız"

İş dünyası olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade ederek, "Eylül ayı itibariyle yüzde 24,5 seviyesine yükselen enflasyon oranında, döviz kurunda gözlenen dalgalanmaların etkisiyle artış kaydeden girdi maliyetlerinin etkisi elbette yadsınamaz. Ancak ’yüksek kur - yüksek enflasyon’ sarmalından çıkış noktasında, iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu bağlamda, MÜSİAD olarak Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar desteklediğimizi belirtmek isteriz" diye konuştu.