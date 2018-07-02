MERSİN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:45

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’dan çocuk istismarcılarına tepki

Mersin Mut İçe Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali de güvende olmaz" dedi.Belediye personeli ile birlikte belediye binası önünde, çocuk istismarını kınayan bir basın açıklaması yapan Başkan...

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'dan çocuk istismarcılarına tepki
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Mersin Mut İçe Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali de güvende olmaz" dedi.

Belediye personeli ile birlikte belediye binası önünde, çocuk istismarını kınayan bir basın açıklaması yapan Başkan Yılmaz, istismarcılara karşı duyarlılık gösterip bu tür vakaların önlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Ben, çalışanlarımın bu hassas düşüncelerinden dolayı basınımızın bu konuya önem vermesinden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum. İsimleri Eylül olur, Leyla olur hiç fark etmez. Onlar çocuk onlar savunmasız onlar masumiyetin zirvesi. İnanın bu gidişe başımıza taş yağmazsa yatıp kalkıp şükretmemiz gerekir. Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali de güvende olmaz. Çocuklar sürekli katlediliyorsa sürekli istismara uğruyorsa her şey anlamını kaybetmiş sözün geçerliliği bitmiş demektir. Durum düşünelim çocuğa gücü yeten çocuğa karşı vahşet uygulayan barbarların yaşama hakkı bu ülkede olmamalı Mut belediyesi olarak bu konuya daha çok önem vereceğiz” dedi.
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