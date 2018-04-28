MERSİN:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:25

Mut Belediyesi çiftçilere 100 bin domates fidesi dağıttı

Mersin’in Mut Belediyesi tarafından çiftçilere 100 bin adet domates fidesi dağıtıldı.Mut Belediyesi tarafından çiftçilere 100 bin adet domates fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtıma İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz’de katıldı.Belediye...

Mut Belediyesi çiftçilere 100 bin domates fidesi dağıttı
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Mersin’in Mut Belediyesi tarafından çiftçilere 100 bin adet domates fidesi dağıtıldı.

Mut Belediyesi tarafından çiftçilere 100 bin adet domates fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtıma İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz’de katıldı.

Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, dağıtıma ilişkin yaptığı açıklamada, ilçedeki vatandaşların tarımdan geçindiğini anımsatarak, “Düzenli olarak çeşitli ürünlerin dağıtımını yapıyoruz. Meclisimizce Iğdır şalağı kayısı çeşidi ve domates fidesi desteği verme kararı aldık. Mut Belediyesi olarak çiftçilerimize destek olmaya hız kesmeden devam ediyoruz. İki kısımdan oluşan toplamda 100 bin adet domates fidesi destek projemizin ilk dağıtımını Mut Kaymakamımız Mehmet Ali Akyüz ile beraber yaptık. Domatesçileri de destekleyerek ayağa kaldırmaya çalışacağız. Tarımsal desteklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek’’ diye konuştu.

Hizmetten memnun olan vatandaşlar ise Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından fideler üreticilere teslim edildi.
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