Mut polisi öğrencilere kitap dağıttı

Mersin’in Mut ilçesinde, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlerin isimleri verilen okullara kitap dağıtımı yapıldı.
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un eşi Gülhan Altınok tarafından yürütülen proje kapsamında ülke genelinde şehit polislerin isimlerinin verildiği okullardaki öğrencilere kitap dağıtımı yapıldı.
Mut ilçesindeki kitap dağıtımına, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Soykök katıldı.
Konu hakkında bir konuşma yapan Mut İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğrencilere verilmek üzere gönderilen, ilçemizdeki Şehit İbrahim Soysal Okulu’ndaki öğrencilere kitap dağıtımına katıldık. Öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi.Konuşmanın ardında öğrencilere kitaplar dağıtıldı.