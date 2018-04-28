Mut polisi öğrencilere kitap dağıttı

Konu hakkında bir konuşma yapan Mut İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğrencilere verilmek üzere gönderilen, ilçemizdeki Şehit İbrahim Soysal Okulu’ndaki öğrencilere kitap dağıtımına katıldık. Öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi.

Mersin’in Mut ilçesinde, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlerin isimleri verilen okullara kitap dağıtımı yapıldı.Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un eşi Gülhan Altınok tarafından yürütülen proje kapsamında ülke...

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