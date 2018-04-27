Mut’ta kaliteli kayısı ve erik üreticilerle tüccarın yüzünü güldürdü

Mersin’in Mut ilçesinde erkenci sofralık kayısı ve eriğin kalitesi hem üreticileri hem de tüccarı memnun ediyor.Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mut ilçesinde, üretilen kayısı ihraç edildiği gibi,...

Mersin’in Mut ilçesinde erkenci sofralık kayısı ve eriğin kalitesi hem üreticileri hem de tüccarı memnun ediyor.

Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mut ilçesinde, üretilen kayısı ihraç edildiği gibi, iç piyasada da canlılık kazandı.

Mersin Büyükşehir Mut Belediyesi Toptancı Hali Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, artık kayısı ve erikte hasat mevsimine girdiklerini belirterek, "Kayısılarımız pazara indi. Şu an 4 lira ila 6 lira arasında cinsine göre değişmektedir. Erik ise elekten geçirilerek numarasına göre 1 ila 4 lira arasında alıcı bulmaktadır. Bu sene ürünlerimizde kalite son derece iyinin de üstünde. Kalitemizde hiçbir sıkıntımız yok. Kayısı rekoltemizin 150 bin tonu ve ihracatımızında 70 bin tonu aşması beklentimiz var" dedi.

Mevsiminde sıcak gitmesinden dolayı Kayısı sezonunun erken başladığını söyleyen Acar, "Halimize şimdiden geçen yıllara göre iki katı ihracatçı geldi. Şu an günlük ihracata 150 ila 200 ton arasında kayısı gönderiyoruz. Bir bu kadarda iç piyasaya gönderiyoruz. İhracatçılar soğuk hava depolarında paketleme yapmaya başladılar. Kalite kayısıdan ihracatçılarda memnun. Bu yıl erik ve kayısıdan üreticilerimizin yüzü şimdiden gülmeye başladı. İlk turfanda matador cinsiydi” diye konuştu.

Bu yıl Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapılacağını kaydeden Acar, "Bizim Türkiye’de ihracatçı olup da Rusya’da hali olan arkadaşlarımız işlerinin başında ve bütün hazırlıklarını yapmış bulunmakta. Bu yıl geçen yıla göre ihracatçı akınına uğramış durumdayız” dedi.

Komisyoncu Muhammet Acar ise, “Bu yıl Rusya’da olimpiyatların olması da bizim işimize yaradı. Kayısı ihracatımıza hem canlılık hem de fiyatları bizleri memnun etti” dedi.