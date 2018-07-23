Nijnekamsk, Türk yatırımcılarını bekliyor

Tataristan Cumhuriyeti’nin Nizhnekamsk Belediye Başkan Yardımcısı Radmir Beliayev, Nizhnekamsk’ın yatırımcıları teşvik etmek, ekonomik gelişmeyi hızlandırmak için oluşturulan tercihli vergi koşulları, kolaylaştırılmış idari işlemler ve ’Hızlı Sosyo-Ekonomik Gelişme Bölgesi’ne sahip olduğunu kaydederek, Türk yatırımcıları kentlerine beklediklerini söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Yetkili Temsilciliği iş birliğiyle Mersin ve Nizhnekamsk şehirleri arasındaki kardeşlik ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Tataristan ülke tanıtım toplantısı düzenlendi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol’un da katıldığı toplantıda, Tataristan Cumhuriyeti’nin Nijnekamsk kentinin yatırım olanakları anlatıldı.

"Ninekamsk Tataristan’ın sanayi ve kültür merkezi"

Nijnekamsk’ın ekonomisi hakkında sunum yapan Belediye Başkan Yardımcısı Radmir Beliayev, büyük sanayi ve tarım işletmeleri, gelişmiş inşaat ve ulaşım altyapısı, güçlü eğitim ve bilimsel potansiyeli, gelişmiş sağlık ağı ve sosyal hizmetler alanıyla Nijnekamsk’ın, Tataristan Cumhuriyeti kalkınmasının önemli etmeni olduğunu söyledi. Bin 672 kilometre kare yüz ölçümüne sahip kentin 274 bin nüfusu olduğunu aktaran Beliayev, sanayi kümesinin aktif gelişmesi sayesinde Ninekamsk’ın Tataristan’ın sanayi ve kültür merkezi haline geldiğini kaydetti. Nijnekamsk’ın, Tataristan Cumhuriyeti Kama Yenilikçi Bölgesel Üretim Kümesi (İNNOKAM) içinde yer aldığını kaydeden Beliayev, bunun federal seviyedeki 25 yenilikçi bölgesel kümelerin en büyüğü olduğunu vurgulayarak, kümenin, petrol ve gaz rafinerileri, petrokimya ve otomobilcilik üzerine yoğunlaştığının bilgisini verdi. Beliayev, kümenin sanayi üretim hacminin 667 milyar Ruble’ye tekabül ettiğini belirtti.

"Hızlı Sosyo-Ekonomik Gelişme Bölgesine sahip"

Nizhnekamsk’ın yatırımcıları teşvik etmek, ekonomik gelişmeyi hızlandırmak için oluşturulan, tercihli vergi koşulları, kolaylaştırılmış idari işlemler ve Rusya’daki diğer imtiyazlara sahip bir ekonomik bölge olan ‘Hızlı Sosyo-Ekonomik Gelişme Bölgesi’ne sahip olduğunu belirten Beliayev, bu bölgenin Nizhnekamsk’ın ana işletmeleri için değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler için olduğunu söyledi. Bölgenin yatırımcılar için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Beliayev, “Bir yatırımcı için iş gücü bulmak, baş ağrısı olmayacaktır. Bugün Nijnekamsk’ın mesleki eğitim kurumları birçok uzman yetiştirmekte ve en önemlisi, bu iş gücü çağdaş teknoloji ve ekipman ile donatılmış eğitim kurumlarında yetiştirilmektedir" dedi.

"Yatırım faaliyetleri devlet tarafından destekleniyor"

Beliayev, Nizhnekamsk kentinin yatırımcılar için önemli avantajlar sağladığını belirterek, "Kentte, devlet yatırım faaliyetlerini desteklemektedir. Çarpan etkisine sahip büyük çaplı yatırım projelerini uygulama tecrübesi ile avantajlı coğrafi konum ve nispeten düşük iş gücü ücretlerine sahiptir. Tataristan Cumhuriyeti’nin kuzey-doğusunun en önemli aktarma merkezidir. Yatırım için boş araziler mevcuttur. Tataristan Cumhuriyeti ve İNNOKAM kümesinin sanayi merkezidir. Tüketici piyasasının dinamik gelişen alanı ve siyasi ve ekonomik istikrar ile büyüyen ekonomiye ve elverişli yatırım iklimine sahip bir şehirdir" ifadelerini kullandı.