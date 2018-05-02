MERSİN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:35

Öğrencilerden ’Sanat ve Dostluk’ temalı karma sergi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri ile Çukurova Üniversitesi öğrencileri, ’Sanat ve Dostluk’ temalı karma öğrenci sergisi açtı.Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi...

Öğrencilerden 'Sanat ve Dostluk' temalı karma sergi
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri ile Çukurova Üniversitesi öğrencileri, ’Sanat ve Dostluk’ temalı karma öğrenci sergisi açtı.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen etkinliğe, MEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü öğretim elemanları, personel, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışı yapılan sergide öğrenciler ’Sanat ve Dosluk’ temasıyla hazırladığı eserlerini tanıttı. Dokuma, baskı ve giysi tasarımlarından oluşan eserler sergilendi.

Serginin 7 Mayıs tarihine kadar süreceği bildirildi.
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