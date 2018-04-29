MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 21:43

Otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Ortaköy Mahallesi Ufuk Petrol kavşağında meydana geldi. Karaman istikametine giden Ali G. idaresindeki...

Otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin’in Mut ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ortaköy Mahallesi Ufuk Petrol kavşağında meydana geldi. Karaman istikametine giden Ali G. idaresindeki 70 DY 601 otomobil, Numan G. idaresindeki 33 UU 581 plakalı kamyonete çarptı. Her iki şoförde yara almadan kurtulurken, kazada yaralanan otomobilde bulunan Meryem Yıldız, Ayşe Yıldız, Mehmet Ali Yıldız ve Ahmet Yıldız, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku