MERSİN:
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27 Nisan 2018 Cuma 17:37

Özdemir: "Öncü çalışmalar gerçekleştirdik"

Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu üyeleri, Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir’i ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özdemir, Mersin Barosu’nun...

Özdemir: 'Öncü çalışmalar gerçekleştirdik'
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Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu üyeleri, Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özdemir, Mersin Barosu’nun aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olduğunu, sosyal sorumluluk çalışmalarına önem verdiklerini ve bu konularda başarılı, öncü çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özdemir, yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı Kent Konseyi Başkanı Lokmanoğlu’nu tebrik ederek Mersin adına ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Mersin gündeminin konuşulduğu ziyarette, Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu ise çevre sorunları konusunda duyarlılık gösteren ve çalışmalarında kendilerine her zaman destek veren Mersin Barosu Başkanlığı’na teşekkür etti.
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