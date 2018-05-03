MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:11

Peker: "Halkın AK Parti’ye olan teveccühü bir kez daha görüldü"

AK Parti Mersin İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Kenan Peker, milletvekili aday adayı başvuru sayısının 165 olduğunu belirterek "Rekor bir sayıda başvurunun olması elbette halkımızın AK Parti’ye olan teveccühünü bir kez daha göstermiş...

Peker: 'Halkın AK Parti'ye olan teveccühü bir kez daha görüldü'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Mersin İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Kenan Peker, milletvekili aday adayı başvuru sayısının 165 olduğunu belirterek "Rekor bir sayıda başvurunun olması elbette halkımızın AK Parti’ye olan teveccühünü bir kez daha göstermiş oldu.Ülkemize ve Mersinimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Mersin İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Kenan Peker, 24 Haziran seçimleri için yapılan aday adaylığı başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Peker, Mersin için aday adaylığına başvuru sayısının 165 olduğunu belirterek, bu rakamın rekor olduğunu söyledi. ayıda başvurunun olması elbette halkımızın AK Parti’ye olan teveccühünü bir kez daha göstermiş oldu.Ülkemize ve Mersinimize hayırlı olsun" dedi.

24 Haziran genel seçimleri için 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru tarihinin 2 Mayıs Çarşamba günü son bulduğunu belirten Peker, "AK Parti Mersin İl Başkanlığımıza başvuran aday adaylarımızın toplam sayısı 165’tir. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde yapılan başvuruların üstünde, rekor bir sayıda başvurunun olması elbette halkımızın AK Parti’ye olan teveccühünü bir kez daha göstermiş oldu. 5 Mayıs Cumartesi günü Edip Burhan Kapalı Spor Salonunda 10:00 - 16:00 saatleri arasında Milletvekili Aday Adaylığı temayül yoklaması yapılacaktır. Temayül yoklamamızın tamamlanmasıyla birlikte AK Parti Genel Merkezdeki alt komisyonlar çalışmaya başlayacaktır. Komisyon sürecinden sonra önümüzdeki hafta içinde aday mülakatları başlayarak son istişare ve değerlendirmelerin ardından ise adaylarımız belirlenecektir. Ülkemize ve Mersinimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku