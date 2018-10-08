MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:33

Roman çocuklar daha kaliteli eğitim alacak

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) arasında bölgede yaşayan Roman çocukların daha kaliteli eğitim alabilmeleri için ‘İşbirliği Niyet Mektubu’ imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre,...

Roman çocuklar daha kaliteli eğitim alacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) arasında bölgede yaşayan Roman çocukların daha kaliteli eğitim alabilmeleri için ‘İşbirliği Niyet Mektubu’ imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre, okul öncesinden başlayarak yüksekokul ve sonrasına yönelik yapılacak eğitim çalışmalarında Mezitli Belediyesi destek sağlayacak.

Roman Eğitim Fonu, Avrupa Birliği desteği ile ’Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman öğrenciler ve Roman gençliği için artan eğitim fırsatları’ adı altında bir proje hazırladı. Merkezi Budapeşte’de bulunan Roman Eğitim Fonu tarafından hazırlanan proje, 2018-2021 yılları arasında yürütülecek eğitim faaliyetlerini kapsıyor. Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’nin dahil olduğu, marjinal Roman popülasyonlarının eğitim düzeyinin artırılması ve istihdam edilebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan projenin Mersin ayağında Mezitli Belediyesi katkı sunacak. Mezitli Belediyesi ve AKROMFED arasında imzalanan ‘İşbirliği Niyet Mektubu’na göre kaliteli erken çocukluk dönemi hizmetlerinin geliştirilmesi, ilkokul eğitimine erişimin genişletilmesi, ortaokul öğrencilerinin performanslarının ve istihdam edilmelerinin artırılması, yüksek öğretime erişim ve iş piyasasına geçişin önünün açılması, politika geliştirme, bölgesel bilgi alışverişi ve iletişime katkıda bulunma gibi konularda işbirliği sağlanacak.

7 ülkeden 4 bin 700 dezavantajlı Roman çocuğun yararlanması öngörülen proje kapsamında Mezitli Belediyesi ve AKROMFED arasında yapılacak işbirliği fırsatları ele alınarak iyi niyet mektubu imzalandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Federasyon Başkanı Ali Daylam ile Roman Eğitim Fonu Yönetici Müdürü Nadır Redzhepi arasında imzalanan iyi niyet mektubu 2018-2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

Mezitli Belediyesi’nin kentte yaşayan Roman çocukların eğitiminden istihdamına kadar çok geniş bir yelpazede destek sunduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Mezitli’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakan mutlu insanlar olmasını istiyoruz. Bu bağlamda ilçemizde sepetçilik mesleği ile geçinen Roman vatandaşlarımızın başta eğitimleri olmak üzere, sosyal destek sağlanması ve istihdamına kadar çok farklı alanlarda destekler sunuyoruz. Bundan böyle sunduğumuz bu destek Roman Eğitim Fonu tarafından hayata geçirilen proje ile bu çalışmalarımız daha sistematik bir hale gelecek” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku