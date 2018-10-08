Şampiyonların İzinde Projesi Mersin’e geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığın tarafından hayata geçirilen ’Şampiyonların İzinde’ projesi kapsamında, Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir Güler, Mersinli gençlerle buluşacak.

Ersin Düzen’in moderatörlüğünde 9 Ekim Salı günü Toroslar’ın bin kişilik spor salonunda gerçekleştirilecek olan ’Şampiyonların İzinde’ projesi, farklı branşlarda spor hayatını sürdüren sporcuların, alanlarında ulusal veya uluslararası başarılar elde etmiş üst düzey sporcularla bir araya getirilerek bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamayı ve yıldız adaylarının spor hayatlarına katkı sağlamalarını amaçlıyor. Proje kapsamında ayrıca, geleceğin yıldız adaylarına dopingle mücadele konusunda hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler de yapılacak.

Genç sporculara ve antrenörlerine, dopingden arındırılmış sporun ve centilmenlik ilkelerine bağlı temiz sporun öneminin anlatılacağı programda, önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında bağımlılık nedir, bağımlılığın insan hayatına ve sağlığına olumsuz etkileri nelerdir gibi konularda genç sporculara farkındalık eğitimleri de verilecek.