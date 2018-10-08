Sanayicilere ticaret hukuku anlatıldı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sanayicilerine, ticaret hukuku anlatıldı.

MTOSB sanayici bilgilendirme toplantısı Başkan Sabri Tekli, yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda sanayici ve konuşmacı Av. Cansu Anılan’ın katılımları ile gerçekleştirildi. Ticari çıkarların gözetilmesi hususunda sanayicilerin alanında uzman danışmanlara ihtiyacı olduğunu belirten Cansu Anılan, "Ekonomimizin global alanda büyümesinin doğal bir sonucu olarak, bir çok şirket uluslararası ticaret yapmakta ve uluslar arası vergi, iş hukuku ve ticaret hukuku alanlarında gün geçtikçe daha fazla uyuşmazlık yaşamakta ve çözüme ihtiyaç duymaktadır. Firmalar, değişen konjonktüre uyum sağlamak için, çalıştıkları alandaki hukuki yasa ve düzenlemelere ilişkin dünyanın her yerinde hızlı, etkili ve güvenilir hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktadırlar" dedi.

Hukuki danışmanlığın sanayiciler açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Tekli ise "Sanayicilerimiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki ticaret ağı kapsamında birçok sorunla karşılaşabiliyor. Bu sorunlar da ticaretin yavaşlamasına neden olarak ciddi oranda kayıplar meydana gelebiliyor. Bu durumlarda sanayicilerin ticari hukuk sürecini uzman kadrolar ile yürüterek bu zararların ve kayıpların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi sağlanabilir" diye konuştu.