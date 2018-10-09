Sarıkeçili Yörükleri göçe hazırlanıyor

Mersin Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz eşi Nuran Yılmaz ile birlikte, kış mevsimini Akdeniz Bölgesinde sahile yakın kesimlerde, yaz mevsimini ise Mut ilçesi yaylalarında geçiren Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti.

Torosların zirvesine Anadolu’nun bin yıllık efsanesi Yörüklerin son temsilcileri olan Sarıkeçilileri, yaylada ziyaret eden ve onlarla yemek yiyen Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Yörüklerin sorunlarını yerinde dinledi. Başkan Yılmaz, “Yörük kardeşlerimizin çadırında sofralarına misafir olduk. Bize gönlünü açan sofrasına davet eden Yörük kardeşlerimizden Allah razı olsun. Her türlü zorlukları sırtlayarak, keçilerle sahiller ve yaylalar arasında mekik dokuyan Yörüklerimizi bu zorlu yolculukları başlamadan önce ziyaret etmek istedim. Yörüklerimiz helal emeğiyle geçinen insanlardır. Bir sorunları olduklarında belediye olarak her zaman yanlarındayız. Şartlarınız zor ama buna rağmen şükredebiliyorsunuz. İşte bu sizin ne kadar vefalı, kanaatkar insanlar olduğunuzu gösterir. Bir geleneğin temsilcilerisiniz. Yörük kardeşlerimizle beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yörük Gırbaş Osman’ın Başkan Yılmaz’a, "Hanımdan Korkmam" şiirini okuduktan sonra şunları söyledi:

"Yörüklerin çoğunluğu, eskiden olduğu gibi at ve deve sırtında değil, motorize araçlarla göç ediyorlar. Göçerlerin son temsilcileri olarak yaz aylarını Konya ile Karaman yaylalarında geçiren Sarıkeçili Yörükleri, kış mevsimini Mersin’in Mut, Silifke, Erdemli, Anamur, Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde geçiriyor. At, deve, eşek ve keçileriyle birlikte sahillerden yaylalara, yaylalardan sahillere göçerek Yörük geleneğini sürdürüyoruz. Yol şartlarının değişimi sonucu eşyalarımızı kamyonet, traktör ve otomobil gibi çeşitli araçlara yükleyerek yola koyuluyoruz. Küçükbaş hayvanlarımız ise çobanlarımız tarafından götürülüp getiriliyor."