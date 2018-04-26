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26 Nisan 2018 Perşembe 14:56

Sarıoğlu: "Bilinçsiz gübreleme toprağa zarar veriyor"

Anamur Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Niyazi Sarıoğlu, bilinçsiz gübrelemenin hem toprağa zarar verdiğini hem de üretim maliyetlerini arttırdığını söyledi.Sarıoğlu, yaptığı açıklamada, gübreleme konusunun ürün için...

Sarıoğlu: 'Bilinçsiz gübreleme toprağa zarar veriyor'
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Anamur Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Niyazi Sarıoğlu, bilinçsiz gübrelemenin hem toprağa zarar verdiğini hem de üretim maliyetlerini arttırdığını söyledi.

Sarıoğlu, yaptığı açıklamada, gübreleme konusunun ürün için çok önemli olduğunu belirterek, üreticilerden bilinçli gübreleme yapmalarını istedi.

Bilinçsiz gübrelemeyle hem toprağın zarar gördüğünü hem de üretim maliyetlerinin arttığını vurgulayan Sarıoğlu, “Çiftçilerimiz, toprak numunelerini ilçe müdürlüğümüzde bulunan tahlil laboratuvarına götürsünler. Tahlil sonucuna göre gübreleme yapsınlar. Ayrıca gereksiz ve aşırı zirai mücadele ilaçlamalarından da kaçınsınlar. Bu sayede hem kalıntısız ürün elde edilmiş hem de maliyeti arttırıcı yanlış uygulamaların önüne geçilmiş olacaktır” dedi.

Laboratuvarın Anamur dışında, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki üreticilere de hizmet verdiğini hatırlatan Sarıoğlu, “Özellikle muz üreticilerinin toprak, yaprak ve sulama suyu analizlerini yaptırmaları, onarımda ve devamında kullanılacak gübrelerin çeşit ve miktarı ile bilinçli gübreleme açısından çok fazla önem arz etmektedir” diye konuştu.
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