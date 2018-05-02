Şehit polislerin adını taşıyan okullarda kitap dağıtımı

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ise başlatılan kampanya kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, öğrencilere verilmek üzere gönderilen kitapların Şehit Polis Bayram Göde İlkokulu ve Tapureli Şehit Polis Ali İhsan Öger İlkokulu’ndaki öğrencilere ulaştırıldığını, 64 koli kitabın dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Erdemli ilçesinde şehit polislerin adının verildiği okullardaki birinci sınıf öğrencilere ilçe Kaymakamı Avni Kula tarafından kitap dağıtımı yapıldı.

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