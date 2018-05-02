MERSİN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:33

Şehit polislerin adını taşıyan okullarda kitap dağıtımı

Mersin’in Erdemli ilçesinde şehit polis adlarını taşıyan okullarda Emniyet Genel Müdürlüğünce gönderilen kitapların dağıtımı yapıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Erdemli ilçesinde şehit polislerin...

Şehit polislerin adını taşıyan okullarda kitap dağıtımı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde şehit polis adlarını taşıyan okullarda Emniyet Genel Müdürlüğünce gönderilen kitapların dağıtımı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Erdemli ilçesinde şehit polislerin adının verildiği okullardaki birinci sınıf öğrencilere ilçe Kaymakamı Avni Kula tarafından kitap dağıtımı yapıldı.

İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Şehit Polis Bayram Göde ile Tapureli Mahallesindeki Şehit Polis Ali İhsan Öğer ilkokulu öğrencilerine törenle kitapları verildi.

Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Cingöz, Okul Müdürü Duran Anacık ve öğrenciler katıldı.

Erdemli Pınarbaşı Şehit Polis Bayram Göde İlkokulu’nda düzenlenen kitap dağıtımı töreninde konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün uygulamaya koyduğu proje kapsamında şehitlerin isimlerinin verildiği okullarımızdaki minik yavrularımıza hazırlanan kitapları armağan ediyoruz. Çocuklarımızın gelecek adına bu kitaplardan faydalanmasını istiyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ise başlatılan kampanya kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, öğrencilere verilmek üzere gönderilen kitapların Şehit Polis Bayram Göde İlkokulu ve Tapureli Şehit Polis Ali İhsan Öger İlkokulu’ndaki öğrencilere ulaştırıldığını, 64 koli kitabın dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Öğrencilere kitap dağıtımının ardından ilçe protokolü şehit Bayram Göde’nin baba evine giderek anne Gülperi Göde’yi ziyaret etti.
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