MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:44

Serttaş: "Eflasyon ile topyekun mücadelenin destekçisiyiz"

Serttaş Bakliyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Serttaş, ’Enflasyon İle Topyekun Mücadelenin’ destekçisi olacaklarını belirterek, "Hükümetimiz tarafından ülkemizin ekonomik çıkarları doğrultusunda atılan adımlar iş dünyasında...

Serttaş: 'Eflasyon ile topyekun mücadelenin destekçisiyiz'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Serttaş Bakliyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Serttaş, ’Enflasyon İle Topyekun Mücadelenin’ destekçisi olacaklarını belirterek, "Hükümetimiz tarafından ülkemizin ekonomik çıkarları doğrultusunda atılan adımlar iş dünyasında olumlu etkiler bırakacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan ’Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın ardından Mersinli iş dünyasından da destek mesajları gelmeye başladı. Bu kapsamda açıklama yapan Serttaş, Bakan Albayrak’ın açıkladığı 7 maddelik planın önemine değinerek, "Hükümetimiz tarafından ülkemizin ekonomik çıkarları doğrultusunda atılan adımlar iş dünyasında olumlu etkiler bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız yerli ürünleri tercih etmeli"

Enflasyon İle Topyekun Mücadele Programı’nın destekçisi olacaklarını kaydeden Serttaş, "Kur yükselişinin ardından kolları sıvayan fırsatçıların önünü kesmek adına atılan adımlar dengeyi sağlayacaktır. Fırsatçıların önünün kesilmesi ve yerli üretime destek açısından üzerinde indirim ve yerli üretim logosu bulunduran ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuya hassasiyet göstereceklerinden şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.

"En önemli yol üretim"

Enflasyon ile mücadelenin en önemli yolunun üretim olduğunu kaydeden Serttaş, ‘Hükümetimizin enflasyon ile mücadele kapsamında açıkladığı planlar, üretime doğrudan etki edecektir. Sağlanan teşvikler ve yatırım destekleri sanayicilerimizin önünü açarak üretimin artmasına fayda sağlayacaktır. Üretim arttıkça milli değerlerimiz dış pazarda yükselişe geçecektir. Bu sayede hazırda bekleyen, iş kurmak isteyen birçok genç yatırımcı üretmeye teşvik edilecektir" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku