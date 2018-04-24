“Silifke Ailem” projesiyle öksüz ve yetimlerin yüzü gülecek

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilçede 498 öksüz ve yetim çocuğun bulunduğunu belirterek, "Silifke Ailem" projesi kapsamında bu çocukların eğitim ve sosyal hayatlarına katkıda bulunduklarını söyledi.

Mersin Valiliği koordinasyonunda sürdürülen “Silifke Ailem” projesinin tanıtım ve açılış toplantısı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Şevket Cinbir, öksüz, yetim ve sorunlu ailelerin çocuklarının araştırılması ve desteklenmesi için başlatılan ve bazen duraksamalar yaşanan Silifke Ailem Projesi’ni önemsediklerini söyledi.

Cinbir, öksüz, yetim çocuklar ve ailelerin sorunları hakkında toplumda farkındalık ve duyarlılık oluşturulması, toplumdaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi, ilgili aile ve çocukların toplumla bütünleşerek daha güçlü bir birey toplum bağının kurulması amacıyla başlatılan projenin SODES tarafından finanse edildiğini kaydetti.

Okullarda eğitim ve öğretime devam eden 498 öksüz ve yetim çocuğun bulunduğunu dile getiren Kaymakam Cinbir, şunları söyledi:

"2016’dan bu yana ilk yaptığımız şey, rehber öğretmenlerinin okullarının kendi alanlarındaki öğrenci velilerini tek tek ziyaret etmek oldu. Bu ailelerimizin mevcut durumları tespit edilerek, projemizin amaçları içerisinde olan, eksik kaldıkları konular, bilmedikleri haklar, ulaşım konusunda, konusunda bilgilendirdik ve maddi açıdan yetersiz olan ailelere destek verildi. Ayrıca öğrencilerimize, eksik kaldıkları dersler için takviye kursları verildi. Bu çocuklarımız ve aileleri devletimiz tarafından özel olarak takibe alınmış, ve ruhsal olarak eksiği neyse onun desteğini de vermeye çalıştık. Elbette eksiklerimiz oluyor, ama her geçen gün eksiklerimizi biraz daha tamamladık. Çocuklarımız halk oyunlarından resme, gitardan bağlamaya, ebrudan satranca hangi kursu istiyorlarsa o kurslar planlandı ve hazırlandı. 259 öksüz ve yetim çocuğumuz, bu kurslardan istediğini tercih ederek kursunu tamamlayacak. Ayrıca 141 dezavantajlı çocuğumuz da davet edilerek toplam 400 çocuğumuz yaz dönemi içerisinde başlayacak kurslarımıza evlerinden alınıp, beslenme ihtiyaçları karşılanarak ve tekrar evlerine bırakılarak bu projeye dahil olacak. Bu proje kapsamında çocuklarımızı aileleriyle beraber gezilere götüreceğiz, piknik faaliyetleri olacak. Biz ilçemizin ihtiyaçlarını net ortaya koyabilir ve bunların giderilmesine yönelik projeler üretebilirsek yol kat edebiliriz."