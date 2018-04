Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali’ne doğru

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, bu yıl 45.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nde Manuş Baba, Onur Akın, Işın Karaca, Engelliler Derneği Korosu, Rubato ile Mor ve Ötesi’nin konser vereceğini söyledi.

Başkan Turgut, Müzik ve Folklor Festivalinin bu yıl daha coşkulu ve dolu dolu geçeceğini ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi bu yılda gerek basın mensuplarımızın gerekse her kesimden vatandaşlarımızın görüş ve fikirlerini alarak güzel bir hazırlık çalışması yaptık. Festivalimizi bu yıl Ramazan ayı dolayısıyla 10-15 Mayıs tarihleri arasında kutlamayı planlıyoruz. Sırbistan, Hindistan, Litvanya, Endonezya, Ukrayna, Romanya, KKTC, Bergama, Artvin/Arhavi, Gaziantep ve Mezitli gibi Halk Dansları Toplulukları festivalimize renk katacaklar" dedi.

Bunun yanında festival kapsamında kurulan çadırlarla ilgili bazı düzenlemeler getirdiklerini belirten Başkan Turgut, "Kıl çadırların yöremize özgü eşyalarla kurulmasını, yöresel yemek ve meyvelerin daha ağırlıklı satılması ve ikram edilmesi konusunda çalışmalarımız oldu. Ayrıca hafta boyunca sergi açılışları, Silifke Türküleri Temalı ses yarışmaları, Batırık Yarışması, Fotoğraf Yarışması, Atıcılık Yarışması, Satranç Turnuvası, Kort Tenis Turnuvası ve Bisiklet Kriteryumu gibi çeşitli etkinlikler yer alacak olup festivalimizin her akşamında, birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacaktır. Her yıl kutladığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz 45. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz, bu yılda halkımıza açık ve ücretsiz olacaktır. Bir Yörük yurdu olan Silifke’mizde 1974 yılından beri kültür değerlerimizi yaşatmak, canlı tutmak ve bunu yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlara tanıtmak için festivaller yapıyoruz. 1974 yılında Müzik ve Folklor Festivali olarak başlayan ve 45 yıldır başarılı bir şekilde kutladığımız festivalimizi bu yılda en iyi şekilde gerçekleştirmenin heyecanını ve coşkusunu yaşamaktayız. Göreve geldiğimiz andan itibaren sanatın, kültürün, sporun ve barışın kenti olma yolunda başarılı hizmetler gerçekleştirdik. Bu hedefte ve yolumuzda her geçen gün şevkle, heyecanla ve gururla yürümeye devam edeceğiz. Yaklaşık 3000 yıllık tarihe ve eşsiz güzelliklere sahip olan Silifke’mize en iyi hizmetleri sunmak, benim ve mesai arkadaşlarım için büyük bir onur olmaya devam edecektir. Bütün halkımızı 10-15 Mayıs tarihleri arasında kutlayacağımız Uluslararası Müzik ve Folklor Festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.