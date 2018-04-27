Silifke’de gebe eğitim okulu açıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde hamilelerin duygusal, bedensel yönde doğuma ve doğum sonrasına bilinçli şekilde hazırlanması için gebe eğitim okulu açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde yer alan gebe okulu için açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, “Doğum da ölüm de gerçek. Önemli olan anne adayları için sürecin çok iyi yönetilebilmesidir. Bu süreçte babalara da büyük sorumluluk düşüyor. Babalar, gebe olan annelere daha çok önem vermelidir” dedi.

Ana Çocuk Sağlığı Birimi Sorumlusu Dr. Ersin Aşkın Kılıç ise gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesinin bebek ve anne ölüm oranları olduğuna dikkat çekerek, "2017 yılında Türkiye geneli oranlara baktığımızda anne ölüm oranı yüz binde 14.7, Mersin ilimizde yüz binde 7.13, Silifke ilçemizde ise yüz binde 0’dır. Bebek ölüm oranı ise Türkiye genelinde binde 10, Mersin genelinde binde 6.17, Silifke’de ise bu rakam binde 6.04’tür. Sağlık Bakanlığımız anne ve bebek ölümlerine gösterdiği bu özenden dolayı özel olarak gebe okullarının açılmasına ve bunların yaygınlaştırılmasına önem vermiştir" diye konuştu.

Okuldaki eğitime ilişkin bilgiler de aktaran Dr. Kılıç, "Amacımız, gebelerimizi duygusal, bedensel yönde doğuma ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlamaktır. Gebe okulumuzda doktor, psikolog, diyetisyen ve gebe eğitimi almış ebemiz görev yapıyor. Toplam 4 hafta süren bir eğitimimiz var. Bir oturum 3 saat sürüyor. Eğitim süreci sonrasında da gebelere eğitim sertifikası veriyoruz. Son 6 ay içinde 284 gebemiz gebe okulumuzdan yararlanmıştır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Şevket Cinbir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Eren, sağlık müdürlüğü çalışanları ve gebeler, okulun açılış kurdelesi kesildi.

Kaymakam Cinbir, programın sonunda açılışa katılan ve gebe okulunda eğitim almış doğum yapan annelerle sohbet edip, bebeklerini sevdi.