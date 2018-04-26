Silifke’de Milli Egemenlik Atış Turnuvası

Silifke Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü organizasyonuyla Kaymakamlık Atış Turnuvası Milli Egemenlik Kupası Yarışması düzenlendi.Bölgesel yapılan atış yarışmalarına Adana, Mersin ve Karaman il ve ilçelerinden 170 yarışmacı katıldı...

Silifke Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü organizasyonuyla Kaymakamlık Atış Turnuvası Milli Egemenlik Kupası Yarışması düzenlendi.

Bölgesel yapılan atış yarışmalarına Adana, Mersin ve Karaman il ve ilçelerinden 170 yarışmacı katıldı ve Kaymakamlık Kupası adı altında ilk kez yapıldı.

Silifke Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü başkanı Süleyman Uğur, bölgesel ve geniş katılımlı olan yarışmaların profesyonel trap, amatör trap, kadınlar tek kurşun, erkekler tek kurşun ve okçuluk olarak 5 kategoride yapıldığını, Kadınlar tek kurşun ve Okçuluk yarışmasına genelde Silifke ağırlıklı katılım olduğunu ve bu kategoride yarışan atıcıların tek kurşunda ilk üçüne kupa madalya, ilk altısına da hediye verildiğini belirtti. Başkan Uğur, Kadınlar tek kurşun da Melisa Yörük’ün birinci, Meryem Garipoğlu’nun ikici, Ayşe Aydın’ın üçüncü olduğunu, okçulukta da Erdal Dölek’in birinci, Meryem Garipoğlu’nun ikinci, Berkay Tol’un üçüncü olduğunu söyledi.

Başkan Süleyman Uğur’un verdiği bilgilere göre, Erkeklerde Tek Kurşun atışında Silifke Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü üyesi Yılmaz Aydın birinci, Karaman Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü üyesi İbrahim Sayhan ikinci, yine Karaman Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü üyesi Ali Seyhan üçüncü oldu.

Profesyonel Trap atış yarışmasında Silifke Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü üyesi Yılmaz Aydın birinci, Mezitli Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü üyesi Soner Tol ikinci, Mut Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü üyesi Mustafa Uysal Sarı üçüncü oldu.

Amatör Trap Atış yarışmasında Erdemli Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü üyesi Bekir Kelle birinci, Mut Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü üyesi Serhat Çiftçi ikinci, Karaman Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü üyesi Kadir Kayserili üçüncü oldu.

Başkan Uğur, “Bu yarışmacıların her kategori birincisine Altın verildi, diğer dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verildi ayrıca Kaymakamlık Kupası adı altında yapılmasına destek veren ve yarışmamızı sonuna kadar seyrederek, kupaları ve ödülleri veren Kaymakamımız Şevket Cinbir’e teşekkür ederiz” dedi.