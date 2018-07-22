MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 15:31

Sokak Ekonomisi Platformu çalışmalarına başladı

Mersin’de sokak ekonomisi, oluşturulan platforma ile mercek altına alınıyor.Giresun Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Osman Sirkeci başkanlığında çeşitli kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan platform, ilk ziyaretini Mezitli...

Sokak Ekonomisi Platformu çalışmalarına başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin’de sokak ekonomisi, oluşturulan platforma ile mercek altına alınıyor.

Giresun Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Osman Sirkeci başkanlığında çeşitli kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan platform, ilk ziyaretini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a yaptı.

Ziyarette sokak ekonomisinin uygulama ve araştırma çalışmalarında Mezitli’nin pilot ilçe olması kararlaştırıldı. Sirkeci, sokak ekonomisinin dünyada ve Türkiye’de kayıt dışı kalan, ancak bulundukları ülkelerde kayıt altındaki ekonomiden daha yüksek ekonomik güce ulaştıklarını söyledi.

Kayıt dışı sokak ekonomisinin uluslararası düzeyde araştırılması gerektiğini vurgulayan Sirkeci, "Bu çalışmayı ülkemizde ilk kez Mersin’de ve Mezitli ilçesinde pilot uygulama olarak hedefliyoruz. Zamanla ülke geneline yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sirkeci, önemli bir ekonomik güç olan sokak ekonomisi ile ilgili ilk uluslararası toplantının 1-7 Ekim tarihleri arasında Malta’da yapılacağını ve kendisinin de Türkiye’yi temsilen bu toplantıya katılacağını belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise belediye olarak çocuk, kadın, engelli gibi sosyal projeleri her zaman desteklediklerini, sokak ekonomisi konusunda da yürütülecek projelere destek olacaklarını ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku