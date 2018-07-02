MERSİN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:03

Soli Güneş Festivali sona erdi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen Soli Güneş Festivali, ünlü sanatçı Selda Bağcan konseriyle sona erdi.29 Haziran 2018 Cuma günü başlayan 8. Soli Güneş Festivali muhteşem bir konserle final yaptı....

Soli Güneş Festivali sona erdi
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Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen Soli Güneş Festivali, ünlü sanatçı Selda Bağcan konseriyle sona erdi.

29 Haziran 2018 Cuma günü başlayan 8. Soli Güneş Festivali muhteşem bir konserle final yaptı. Ünlü sanatçı Selda Bağcan’ın sahne aldığı konseri binlerce sanatsever izledi. ‘Yaz Gazeteci Yaz’, ‘Uğurlar Olsun’, ‘Sivas Ellerinde Sazım Çalınır’, ‘Neredesin Sen’, ‘Çemberimde Gül Oya’ gibi birbirinden güzel türkülerini seslendiren Bağcan, konserin sonunda ise seyircilere ‘İzmir Marşı’ sürprizi yaptı. Alanı dolduran hayranlarıyla birlikte İzmir Marşı’nı seslendiren Bağcan’a Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Soli Pompeiopolis’in resmedildiği can gravür ve çiçek takdim etti. Başkan Tarhan, ’’Sivas katliamında hayatını kaybeden tüm aydınları saygıyla anıyoruz. Böylesine bir günde her zaman aydın dik duruşu ile bilinen Selda Bağcan’ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Üç gün boyunca devam eden Soli Güneş Festivalinden herkesin keyif aldığını umuyorum" dedi.

Festivalin gündüz etkinliklerinde ise Mezitli Belediyesi’nde kurs gören kursiyerlerin yanı sıra Mersin’de amatör şekilde sanatsal faaliyetlerini sürdüren gruplar yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Mezitli Belediyesi zumba gösterisi, bubble şov, optimum dance stüdyo vals-chachacha, Ali Özel Ritim Grubu, Mezitli Belediyesi çocuk zumba gösterisi, ilizyon, kukla, sokak antrenmanları grubu akrobasi gösterisi, Mezitli Kent Konseyi halk dansları topluluğu, copiera dans gösterisi, D&S vals gösterisi ziyaretçilerin dolu dolu bir festival yaşamalarını sağladı. Her yaştan binlerce vatandaşın buluşma noktası olan festival alanı çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün stantları büyük ilgi gördü. Başkan Tarhan tüm stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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