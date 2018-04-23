Suriyeli çocuklar 23 Nisan’ı kutladı

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Mersin’e yerleşen Suriyeli ailelerin çocukları, dünya çocuklarına armağan edilmiş ilk resmi bayram olan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden...

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Mersin’e yerleşen Suriyeli ailelerin çocukları, dünya çocuklarına armağan edilmiş ilk resmi bayram olan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mersin’de yaşayan ve birçoğu bu kentte dünyaya gelen yaklaşık 100 Suriyeli çocuğun katıldığı etkinlikte, çocuklar tüm olumsuzluklardan uzak bir şekilde gönüllerince eğlendiler.

Oyuncak ve hediyelerin de dağıtıldığı etkinlikte çocuklar, hazırladıkları gösterileri aileleri ve tüm katılanların önünde sergileyerek coşkunun daha da büyümesine vesile oldular.

Mersin İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nalan Yetim, dezavantajlı gruplar arasında yer alan çocuklar ve kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, etkinliğe katılan çocukların bazılarının dünyaya geldiği günden bu yana diğerlerinin ise uzun bir süredir Mersin’de yaşadıkları bölgenin kültürüyle büyüdüğünü söyledi.