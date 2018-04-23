MERSİN:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:23

Suriyeli kadınlar sergi açtı

Mersin’de yaşayan dul, yetim, yoksul ve yoksun durumdaki 50 Suriyeli kadın, dikiş nakış kursunda ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Humuslular Derneği Mersin...

Suriyeli kadınlar sergi açtı
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Mersin’de yaşayan dul, yetim, yoksul ve yoksun durumdaki 50 Suriyeli kadın, dikiş nakış kursunda ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Humuslular Derneği Mersin Şubesi’nde 6 aydan bu yana dikiş nakış kursu alan Suriyeli kadınlar, kursun ardından ürettikleri ürünleri sergiledi.

Mersin İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nalan Yetim, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Suriyeli göçmen kadınlara verdikleri destek için dernek yönetimine teşekkür ederek, "Sığınmacı kadın ve çocukların kendi başlarına hayata tutunmalarını sağlamak her şeyden önemlidir. Bu tür destek programları sayesinde Suriyeli sığınmacı kadın ve çocuklar da daha rahat yaşam olanaklarına kavuşabilecek" dedi.

Açılışın ardından, 50 Suriyeli kadının el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği stantlar gezildi.

6 ay süren kurs boyunca model çizimi, biçki, dikiş ve nakış eğitimi alan 50 kadının, aynı zamanda el emeği olan tekstil ürünleri sayesinde istihdam edilme şansının da olacağı vurgulandı.
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