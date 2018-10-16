Tarsus Belediye bütçesi 244 milyon 101 lira

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2019 Mali Yılı bütçesi 244 milyon 101 lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can’ın başkanlığında yapılan toplantı, açılış, yoklama ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Daha sonra Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonundan gelen bütçenin maddeleri tek tek görüşüldü.

Tek tek oylanan bütçe 244 milyon 101 lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Toplu konut hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Şevket Can, “Toplu konut projemizde amacımız, vatandaşımızı ucuz yoldan ev sahibi yapmaktır. Kasım ayı başında üye kayıtlarına başlayacağız. Bunla ilgili duyuruları yakında yapacağız. Şu anda rakamsal boyutlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Ülkemizin son günlerdeki banka faizlerinin yüksek olmasından dolayı, vatandaşlarımızı bankaya göndermeden aidat sistemiyle ödeme üzerinde çalışıyoruz. 15 gün içerisinde fiyatlarımızı açıklayacağız. Peşinat alarak aylık taksitle 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Projemiz 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Toplam konut sayısı 472 konut. Her kat 4 daire, 3 asansör. Biride sedye asansörü olacak. 1 blok 3+1 blokta 64 daire olacak. Geriye kalan 408 daire 2+1 olmak üzere projemiz hazır. Şu anda hukukçu arkadaşlarımız protokol ve sözleşme ile ilgili şartnameyi gerçekleştiriyor. Peşin veren hemşerilerimize peşin bir rakam açıklayacağız. Diğer durumda aylık taksitlerle yüzde 70’i bittiği zamanda kredi çekmelerini ve alacağımızın tamamını alıp bu işi 24 ayda bitirmeyi düşünüyoruz. Tabi ki TEFE-TÜFE maddesini de koyma zorunluluğumuz var. Ama şunun altını çiziyorum. Gerçekten fiyatlarımız vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde olacak. Peşinatı çok veren TEFE-TÜFE’den az etkilenecek. Şu anda bir banka kredisi şartı getirsek o zaman bu konut projemiz dar gelirli vatandaşlarımıza hitap etmez. Çünkü faiz oranları yüksek olduğu için ciddi zarar görmesi söz konusu. Ve tabi ki de evde ekonomik olmuyor. Başvuru sayısı çok fazla olursa kriter koyacağız. Örneğin evi olmayan, engelli, gazi gibi kriterler koyacağız. Ayrıca yedek listesi de oluşturacağız. Adaletli, hakkaniyetli şekilde bu konut işinden de çıkmayı planlıyoruz. İnşallah Tarsus’ta herkesi ev sahibi yapacağız” dedi.