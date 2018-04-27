Tarsus Devlet Hastanesi binası inşaatı için yer teslimi yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılı Aralık ayında ihalesi yapılan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının yapım işini kazanan firmaya yer tesliminin yapıldığı bildirildi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Tarsus’un yaklaşık 400 bin nüfusa sahip bir ilçe olduğunu belirterek, "Tarsus, konumu ve tarihi itibarı ile medeniyetlere beşiklik yapan bir ilçemiz. Tarsuslu hemşerilerimiz her zaman hizmetin en iyisine layıktır. Yapımı çok önceden planlanan ve Tarsus halkının uzun süredir beklediği 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının yapım işinde sona gelindi. Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılı Aralık ayında yapılan ihaleyi kazanan firmaya, 14 Mart 2018 tarihinde yer teslimini yaptık" dedi.

Hizmet binasının yaklaşık bin günde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Bahçacı, "Mersin merkez ve diğer ilçelerimizde sağlık alt yapısını tamamen yeniledik. Şu anda sağlık açısından fiziki alt yapı olarak yetersiz olan ilçemiz Tarsus. Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binası tamamlandığında, Tarsus halkı hak ettiği daha kaliteli sağlık hizmetini alacak. Yapımına başlanacak olan hizmet binamız 600 nitelikli yatağa sahip olacak. Hastanemiz yaklaşık 72 bin metrekare arsa üzerinde 90 bin metrekare kapalı alana sahip, 6 bloktan oluşacak. Hastanemiz tamamlandığında 72 poliklinik odası, 53 yoğun bakım, 11 ameliyat salonu ve 785 otopark alanı ile hizmet verecek. Hastanemiz hizmete girdiğinde Tarsuslu hemşerilerimizin ilçe dışına sevkleri de büyük oranda sona erecek" diye konuştu.